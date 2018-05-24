СМИ: Роналдинью женится сразу на двух девушках

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдинью собирается жениться сразу на двух девушках, сообщает O Dia. По данным издания, церемония бракосочетания пройдет в США.

Избранницами 38-летнего бразильца станут Присцилла Коэльу и Беатрис Соузе. С первой дамой сердца футболист встречается долгое время, а вот Беатрис в его жизни появилась лишь в 2016-м. Трио торжественно обручится в американской Санта-Монике, поскольку в Бразилии многоженство запрещено. Церемония состоится в последний месяц лета.

Отметим, что нападающий сочетается узами брака впервые. Ранее, в начале 2000-х, футболист встречался с танцовщицей Жанайной Мендес, и в 2005 году у пары родился сын, однако официально свою связь они не регистрировали.

Роналдинью завершил игровую карьеру в январе 2018 года.