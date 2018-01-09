09:25 | Футбол — "Пас из-за границы"

СМИ: Бородюк подал в отставку с поста главного тренера сборной Казахстана

5

По информации bnews.kz, Александр Бородюк подал в отставку с поста главного тренера сборной Казахстана. Ранее сообщалось, что тренерскй совет Казахстанской федерации футбола высказал недоверие российскому специалисту. Сам Бородюк взял на себя ответственность за неудачные выступления сборной.

Бородюк возглавил сборную Казахастана в 2017 году. Под его руководством команда потерпела шесть поражений и один раз сыграла вничью. Напомним, с 2002 по 2012 год специалист входил в тренерский штаб сборной России.

Дополнительная информация

https://bnews.kz/ru/news/trener_sbornoi_kazahstana_po_futbolu_boroduk_podal_v_otstavku

5
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

Рюрик 09

Было бы крайне удивительно, если с такими результатами ему выразили доверие.

10:40

Lennon

Какой Маур?! Да там сэр Алекс в компании с Мауром и Зиданом добился бы такого же результата!

10:39

bookmake

отмучился, пришло время опять "помогать" кому нить, "специалист")

10:28

Джин Игнатов

Он просидел 10 лет за спинами главных тренеров нашей сборной и видимо возомнил себя уже ГЛАВНЫМ !!!

10:07

masson

Там и Моуринью не помог бы....

09:46