СМИ: Бородюк подал в отставку с поста главного тренера сборной Казахстана

По информации bnews.kz, Александр Бородюк подал в отставку с поста главного тренера сборной Казахстана. Ранее сообщалось, что тренерскй совет Казахстанской федерации футбола высказал недоверие российскому специалисту. Сам Бородюк взял на себя ответственность за неудачные выступления сборной.
Бородюк возглавил сборную Казахастана в 2017 году. Под его руководством команда потерпела шесть поражений и один раз сыграла вничью. Напомним, с 2002 по 2012 год специалист входил в тренерский штаб сборной России.
Дополнительная информация
https://bnews.kz/ru/news/trener_sbornoi_kazahstana_po_futbolu_boroduk_podal_v_otstavku
Рюрик 09
Было бы крайне удивительно, если с такими результатами ему выразили доверие.
10:40
Lennon
Какой Маур?! Да там сэр Алекс в компании с Мауром и Зиданом добился бы такого же результата!
10:39
bookmake
отмучился, пришло время опять "помогать" кому нить, "специалист")
10:28
Джин Игнатов
Он просидел 10 лет за спинами главных тренеров нашей сборной и видимо возомнил себя уже ГЛАВНЫМ !!!
10:07
masson
Там и Моуринью не помог бы....
09:46