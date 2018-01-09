СМИ: Бородюк подал в отставку с поста главного тренера сборной Казахстана

По информации bnews.kz, Александр Бородюк подал в отставку с поста главного тренера сборной Казахстана. Ранее сообщалось, что тренерскй совет Казахстанской федерации футбола высказал недоверие российскому специалисту. Сам Бородюк взял на себя ответственность за неудачные выступления сборной.

Бородюк возглавил сборную Казахастана в 2017 году. Под его руководством команда потерпела шесть поражений и один раз сыграла вничью. Напомним, с 2002 по 2012 год специалист входил в тренерский штаб сборной России.