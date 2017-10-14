СМИ: "Бельграно" получит 2,1 миллиона долларов от суммы перехода Ригони в "Зенит"

Руководство "Индепендьенте" и "Бельграно" достигли соглашения о сумме, которую небесно-голубые получат за трансфер полузащитника Эмилиано Ригони в "Зенит", утверждает El Ancasti. У клубов было по 50 процентов прав на хавбека.

"Бельграно" 2,1 миллиона долларов. Ранее клуб грозился направить жалобу, если "Красные дьяволы" не переведут на их счет долю от перехода игрока.

Напомним, что 24-летний аргентинец перешел в "Зенит" во время минувшего трансферного окна. Ранее сообщалось, что "Индепендьенте" получил за переход футболиста 10,5 миллиона евро.