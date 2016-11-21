Смешной эпизод в матче чемпионата Дании

Забавный случай произошел в матче чемпионата Дании между “Мидтьюлланном” и “Сеннерйюском”. На 74-й минуте при счете 0:0 вратарь хозяев Эйнер Хессель производил удар от ворот. Однако сильный встречный ветер занес мяч обратно в штрафную. Мяча никто не коснулся, и Хессель взял его в руки, что является нарушением правил. Судья назначил свободный удар.

Игроки гостей не смогли реализовать свободный удар, однако в итоге все равно довели дело до победы – 1:0.