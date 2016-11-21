18:37 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Смешной эпизод в матче чемпионата Дании

0
0
0
2

Забавный случай произошел в матче чемпионата Дании между “Мидтьюлланном” и “Сеннерйюском”. На 74-й минуте при счете 0:0 вратарь хозяев Эйнер Хессель производил удар от ворот. Однако сильный встречный ветер занес мяч обратно в штрафную. Мяча никто не коснулся, и Хессель взял его в руки, что является нарушением правил. Судья назначил свободный удар.

Игроки гостей не смогли реализовать свободный удар, однако в итоге все равно довели дело до победы – 1:0.

0
0
0
2
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Чемпионы по украденным шубам...

Правительственный спецборт Ту-214 едва не столкнулся с вертолетом в небе...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

баламошка

Это Гинер купил ветер.

19:28

Ivenhoe

Забавно)))

19:07

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ