Слуцкий теряет защитников

"Витесс" Леонида Слуцкого остался без двух центральных защитников. Расмус Теландер, получивший травму на этой неделе, в ближайшие месяцы не сможет выйти на поле. Сегодня в результате обследования стало известно, что у него серьезно поврежден левый голеностоп. Датчанину, перешедшему из "Цюриха", потребовалась операция. Он выбыл как минимум до января 2019-го.

Из-за болей в спине не может выступать еще один центральный защитник - Арнолд Крайсвайк. В воскресенье проблемы со здоровьем возникли и у Майкела ван дер Веррфа. Он может пропустить ближайший матч с АЗ.

"Витесс" под руководством Слуцкого в этом сезоне набрал 4 очка в 2 матчах чемпионата Голландии (5:1 с "Гронингеном" и 1:1 с "Херенвеном"), а в Лиге Европы сперва прошел "Вииторул" (1:1, 3:1), а затем уступил "Базелю" (0:1, 0:1). (Александр БОБРОВ)