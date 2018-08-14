Слуцкий и Яровинский встретились с болельщиками "Витесса"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий и его помощник Олег Яровинский встретились с болельщиками команды после разгромной победы над "Гронингеном" (5:1) в 1-м туре чемпионата Голландии. Как отмечает пресс-служба клуба из Арнема, российские специалисты приветствовали фанатов на голландском языке.

"Вы поддержали нас, когда это было нужно, – как раз после того, как "Гронинген" сравнял счет. Это помогло нам перехватить инициативу и сделать счет 2:1", – отметил Слуцкий.

Один из боссов клуба Пол Костер вручил им поло в клубных цветах. Также тренеры сфотографировались с болельщиками.

Следующий матч "Витесс" проведет в четверг, 16 августа. Команда Слуцкого на выезде сыграет с "Базелем" в ответной встрече 3-го отборочного раунда Лиги Европы. Первая игра завершилась минимальным поражением голландского клуба – 0:1.