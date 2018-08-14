Слово "коррупция" исчезло из кодекса этики ФИФА

Слово "коррупция" исчезло из кодекса этики Международной федерации футбола (ФИФА), информирует AP. Такое решение было принято во время секретных встреч футбольных чиновников, на которых они пересматривали содержание кодекса.

При этом в кодекс этики ФИФА введен новый вид нарушения – диффамация, что подразумевает под собой распространение порочащих сведений. Виновные в клевете в адрес ФИФА могут быть отстранены от любой футбольной деятельности на два года, а в случае повторного нарушения - на пять лет.

"Людям, связанным правовыми отношениями с кодексом, запрещается делать публичные заявления, в которых содержится клевета в отношении ФИФА или любой персоны, связанной с этим кодексом, в контексте мероприятий ФИФА", - говорится в кодексе.

​Взяточничество по-прежнему запрещено, но судебных расследований в этом отношении станет меньше. Срок преследования за данные нарушения с неограниченного сократился до 10 лет. По прошествии этого времени подозреваемые во взяточничестве, незаконном присвоении средств и других незаконных манипуляциях не будут привлекаться к ответственности.