Штранцль продолжит тренерскую карьеру в Австрии

Бывший защитник "Спартака" Мартин Штранцль принял решение вернуться в Австрию. После завершения карьеры игрока 37-летний Штранцль остался в менхенгладбахской "Боруссии" на тренерской должности.

– Я скучаю по Австрии, мы всей семьей возвращаемся туда, – цитирует Fohlen Hautnah Штранцля. – Мы приняли решение совместно. Уже думали об этом несколько месяцев назад. Дети были рады увидеться с бабушкой и дедушкой, когда мы приезжали в Австрию. А потом снова расставание, слезы. Подумали, что хорошо было бы не расставаться. Все будут счастливы. Я отлично провел время в Германии, хорошо поработал. Очень рад, что встретил хороших людей. Мне повезло. Продолжу тренерскую карьеру в Австрии.