Шевченко считает, что лучшим игроком года по версии ФИФА должен стать Криштиану Роналду

Главный тренер сборной Украины, обладатель "Золотого мяча"-2004 Андрей Шевченко отметил, что приз лучшему игроку года по версии ФИФА должен получить нападающий "Реала" Криштиану Роналду. Он добавил, что Лионель Месси и Неймар также очень достойные претенденты на приз.

– Это три невероятных игрока, и все они заслуживают победы. Но если бы пришлось выбирать, я бы выбрал Криштиану Роналду, который выиграл Лигу чемпионов и забил два гола в финале, – приводит официальный сайт ФИФА слова Шевченко. – Месси – фантастический игрок, он провел отличный сезон.

Я рад за Неймара, потому что в последние пять лет было большое соперничество между Месси и Роналду, а теперь еще Неймар вступил в борьбу. Он забивает много голов и обладает прекрасными техническими навыками. Приятно наблюдать, как он играет.

Рекорд голов Роналду и Месси невероятен. Я не знаю никого, кто бы забил столько же, сколько эти двое. Они большие лидеры в своих командах и всегда хорошо себя показывают. Потрясающе наблюдать за их игрой.

Напомним, победитель в категории будет выбраны по итогам опроса главных тренеров и капитанов сборных, журналистов и болельщиков. Вручение приза состоится 23 октября на гала-вечере ФИФА в Лондоне.