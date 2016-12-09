"Шапекоэнсе" поместил на эмблему две звезды в память о погибших

Бразильский клуб "Шапекоэнсе" поместил на свою эмблему две звезды в память о погибших в авиакатастрофе футболистах и сотрудниках. Как сообщает официальный твиттер "Шапекоэнсе", звезда над эмблемой символизирует присужденную команде победу в Южноамериканском кубке, а звезда в букве F посвящена памяти погибших.
Напомним, что авиакатастрофа случилась в Колумбии. Погиб 71 человек, включая 19 игроков команды "Шапекоэнсе".
Nosso escudo ganhou novas estrelas.#VamosChape pic.twitter.com/SgjBjzrdVy– Chapecoense (@ChapecoenseReal) 8 декабря 2016 г.
AndersenRUS
Я понимаю, что я не прав, но все же вопрос. В хоккейных лигах так же скорбили по Локомотиву ?
19:39