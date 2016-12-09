19:33 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

"Шапекоэнсе" поместил на эмблему две звезды в память о погибших

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Бразильский клуб "Шапекоэнсе" поместил на свою эмблему две звезды в память о погибших в авиакатастрофе футболистах и сотрудниках. Как сообщает официальный твиттер "Шапекоэнсе", звезда над эмблемой символизирует присужденную команде победу в Южноамериканском кубке, а звезда в букве F посвящена памяти погибших.

Напомним, что авиакатастрофа случилась в Колумбии. Погиб 71 человек, включая 19 игроков команды "Шапекоэнсе".

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КОММЕНТАРИИ (1)
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AndersenRUS

Я понимаю, что я не прав, но все же вопрос. В хоккейных лигах так же скорбили по Локомотиву ?

19:39

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