Сержиу Консейсау: "Касильяс - часть команды, я ему доверяю"

Главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау после матча 1-го тура Кубка лиги против "Риу Аве" (3:0) подчеркнул, что вратарь Икер Касильяс провел отличную игру. Он также добавил, что доверяет испанцу.

Отметим, что в этой встрече 36-летний Касильяс отыграл все 90 минут.

– Касильяс провел хороший матч. Он был спокоен, – приводит Cadena Ser слова Консейсау. – Он очень опытный вратарь, часть команды, и я полностью ему доверяю.

Напомним, ранее стало известно, что вратарь хочет покинуть "Порту", он недоволен количеством игровой практики. Сообщалось, что он может продолжить карьеру в МЛС.