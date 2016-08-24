Бывший защитник "Арсенала" и "Милана" Филипп Сендерос тренируется с "Рейнджерс". Наставник шотландской команды Марк Уорбертон был впечатлен работой 31-летнего швейцарца на тренировках. C 1 июля футболист является свободным агентом, так как у него закончился контракт с "Грассхоппером".

- Сендерос - один из тех, кого мы рассматриваем в качестве потенциальных новичков, - цитирует пресс-служба клуба Уорбертона. - Нет сомнений, что Филипп является игроком очень высокого уровня, несмотря на отсутствие клуба.