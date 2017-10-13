Семь футболистов юношеской сборной Нигера родились 1 января

Любопытное совпадение обнаружили журналисты, изучая заявку сборной Нигера на юношеский чемпионат мира (U17), который проходит в Индии. Как сообщает Le Figaro, в заявке африканской команды из 21 игрока семь футболистов родились 1 января, пятеро – в 2000 году, двое – в 2001 году. Если бы пятеро родившихся в 2000 году появились на свет хотя бы на день раньше, то не смогли бы участвовать в турнире. Это породило подозрения, которые попытался развеять главный тренер команды Луис Вердини.

– Там не отмечают юбилеи, поэтому не прописывают сразу дату рождения, – отметил Вердини. – Люди называют свой возраст, когда приходится брать паспорт. Я работал и со взрослыми спортсменами, некоторые из них даже не знали даты рождения.