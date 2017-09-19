Самюэль Это`О хочет стать тренером "Интера"

Советник "Антальяспора" Джордж Гарди рассказал, что нападающий команды Самюэль Это`О хочет вернуться в "Интер" в качестве тренера. Камерунец с 2009 по 2011 год выступал за миланский клуб, выиграв чемпионат Италии, дважды Кубок Италии, Суперкубок Италии и Лигу чемпионов.

– У Это'О было два сезона, которые он играл как великий чемпион и забил 40 голов в Турции, – цитирует Tuttomercatoweb Гарди. – Не исключаю, что он подпишет контракт еще на один сезон. После этого его целью является завершение карьеры в MLS. После завершения карьеры? Самюэль хотел бы стать тренером, и однажды он мечтает возглавить "Интер".