Самир Насри: "Были варианты с "Лионом", "Марселем" и "Миланом"

Полузащитник "Антальяспора" Самир Насри рассказал, что мог прошлым летом перебраться в Италию или Францию. Однако проект турецкого клуба привлек его больше.

- Были короткие переговоры с "Марселем", "Лионом", "Миланом"... Были также варианты с "Бешикташем" и "Галатасараем", - цитирует Canal+ Насри. - Однако все было завершено вполне понятным решением. Проект, который "Антальяспор" развивает, очень амбициозен, а также сюда перебрался Жереми Менез, с которым я побеседовал перед переходом. Он был почти как мой агент! (смеется) Он звонил мне каждый день и был очень настойчив!