Салах и Мане - в списке претендентов на приз лучшему африканскому футболисту по версии BBC

Форварды "Ливерпуля" Мохамед Салах и Садио Мане попали в список кандидатов на звание лучшего африканского футболиста года по версии BBC.

Награда вручается 1992 года. Первым ее победителем стал ганский футболист Абеди Пеле. Изначально приз вручался лучшему африканскому спортсмену года, но с 2001 года его получают только футболисты. В прошлом году ее обладателем стал Салах.

Голосование будет проходить до 2-го декабря. Победитель будет определен 14-го декабря.

Всего в списке пять претендентов:

Садио Мане ("Ливерпуль")

Калиду Кулибали ("Наполи")

Мохамед Салах ("Ливерпуль")

Мехди Бенатиа ("Ювентус")

Томас Парти ("Атлетико").