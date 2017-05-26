Российский спортивный менеджер осужден в Казахстане на восемь лет тюрьмы

Бывший генеральный директор футбольного клуба "Актобе" и менеджер "Динамо", "Ростова" и "Урала" Дмитрий Васильев осужден за коррупцию, сообщает life.ru. Функционера в Казахстане обвинили по статье "Присвоение или растрата доверенного чужого имущества".
Следствие утверждает, что Васильев в марте – ноябре 2016 года выписывал себе незаконные премии и присвоил средства на сумму более 240 миллионов тенге (около 45 миллионов рублей).
Осужденный на восемь лет Васильев вину не признает, но пока не решил, будет ли подавать апелляцию.
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