Российский спортивный менеджер осужден в Казахстане на восемь лет тюрьмы

Бывший генеральный директор футбольного клуба "Актобе" и менеджер "Динамо", "Ростова" и "Урала" Дмитрий Васильев осужден за коррупцию, сообщает life.ru. Функционера в Казахстане обвинили по статье "Присвоение или растрата доверенного чужого имущества".

Следствие утверждает, что Васильев в марте – ноябре 2016 года выписывал себе незаконные премии и присвоил средства на сумму более 240 миллионов тенге (около 45 миллионов рублей).

Осужденный на восемь лет Васильев вину не признает, но пока не решил, будет ли подавать апелляцию.