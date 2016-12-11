Россиян среди пострадавших после взрыва в Стамбуле нет

Генконсульство России в Стамбуле пока не получало данных о возможных пострадавших россиянах при взрыве на стадионе Vodafone Arena. Ранее около арены после домашнего матча "Бешикташа" с "Бурсаспором" (2:1) в чемпионате Турции прогремел взрыв. По предварительным данным, возле автобуса со спецназом МВД была подорвана заминированная машина. По последним данным, 15 человек погибли, 69 – получили ранения.

– Информация о возможных пострадавших россиянах при взрыве на стадионе нет, – приводит ТАСС сообщение российского генконсульства. – В целом вероятность присутствия российских граждан в том районе, где проходил футбольный матч, очень мала.