21:40 28 декабря | Футбол — "Пас из-за границы"

Роналду во второй раз подряд назван лучшим спортсменом Европы

2

Нападающий "Реала" и сборной Португалии  Криштиану Роналду назван лучшим спортсменом Европы по итогам 2017 года, сообщает официальный сайт "королевского клуба". Для 32-летнего форварда эта награда стала второй подряд.

Роналду занял первое место по итогам опроса 26 международных информационных агентств. В споре за это звание нападающий опередил Льюиса Хэмилтона, Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.

Награда лучшему спортсмену года была учреждена в 1958 году польским информационным агентством PAP.

2
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Храбрец*

Простите, не сдержался. Рассмешило сильно )))

21:52 28 декабря

Храбрец*

:-DDDDDDD

21:51 28 декабря