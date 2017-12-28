Роналду во второй раз подряд назван лучшим спортсменом Европы

Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду назван лучшим спортсменом Европы по итогам 2017 года, сообщает официальный сайт "королевского клуба". Для 32-летнего форварда эта награда стала второй подряд.

Роналду занял первое место по итогам опроса 26 международных информационных агентств. В споре за это звание нападающий опередил Льюиса Хэмилтона, Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.

Награда лучшему спортсмену года была учреждена в 1958 году польским информационным агентством PAP.