Роналду во второй раз подряд назван лучшим спортсменом Европы

Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду назван лучшим спортсменом Европы по итогам 2017 года, сообщает официальный сайт "королевского клуба". Для 32-летнего форварда эта награда стала второй подряд.
Роналду занял первое место по итогам опроса 26 международных информационных агентств. В споре за это звание нападающий опередил Льюиса Хэмилтона, Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.
Награда лучшему спортсмену года была учреждена в 1958 году польским информационным агентством PAP.
- Реал (Футбол)
- Рафаэль Надаль
- Сборная Португалии (футбол)
- Роджер Федерер
- Льюис Хэмилтон
- Криштиану Роналду
Храбрец*
Простите, не сдержался. Рассмешило сильно )))
21:52 28 декабря
Храбрец*
:-DDDDDDD
21:51 28 декабря