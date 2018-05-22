Роналду стал самым популярным спортсменом по версии ESPN

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду возглавил рейтинг ста самых популярных спортсменов мира по версии американского телеканала ESPN, сообщается на сайте компании. На первой строчке португалец оказывается третий раз подряд.

Следом за Роналду в списке расположились нападающий "Кливленда" Леброн Джеймс и форвард "Барселоны" Лионель Месси. Рейтинг составлен на основе количества подписчиков звезд в социальных сетях, рекламных контрактов и поисковых запросов в интернете. Отметим, что единственным представителем России в рейтинге стала теннисистка Мария Шарапова, занявшая 21 строчку.

В десятку самых популярных вошли: футболист Неймар, теннисисты Роджер Федерер и Рафаэль Надаль, гольфисты Тайгер Вудс и Фил Микельсон, а также баскетболисты Кевин Дюрант и Стефен Карри.