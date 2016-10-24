Рияд Махрез: "Большая честь быть в числе претендентов на "Золотой мяч"

Полузащитник "Лестера" Рияд Махрез признался, что для него честь быть в числе 30 претендентов на "Золотой мяч". 25-летний хавбек стал первым алжирцем, который был номинирован на престижную индивидуальную награду.

- Большая честь быть в числе претендентов на "Золотой мяч", - цитирует France Football Махреза. - Горжусь тем, что стал одним из 30 лучших игроков в 2016 году, особенно с учетом того, что я родом из Алжира. Однако я остаюсь сосредоточенным. Намерен не останавливаться на достигнутом и продолжать работать.