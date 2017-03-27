"Ривер Плейт" запорол выход "четыре в ноль"

"Ривер Плейт" упустил вернейший голевой момент в матче чемпионата Аргентины против "Бельграно" (2:1). Игроки команды на седьмой добавленной ко второму тайму минуте избежали офсайда и вчетвертом вышли на голкипера Лукаса Акосту. Тем не менее голкипер не дал себя переиграть и вытащил "мертвый" мяч.
На исход поединка этот сэйв, впрочем, не повлиял - "Ривер Плейт" выиграл со счетом 2:1.
Серёга СМ 63 регион
Российское гражданство всем четверым ....сразу видно для нашей сборной ребята
13:32
Trezvy
В нашей сборной такие точно пригодились бы.
13:27
bezik
Жесткий вратарь, умудрился с линии выбить с линии на угловой, еще и никому в ногу не попал
13:26
Бурый аз есьм
лАшки
13:23
shpasic
всех натурализовать!
13:18