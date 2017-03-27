13:12 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

"Ривер Плейт" запорол выход "четыре в ноль"

0
0
0
0
5

"Ривер Плейт" упустил вернейший голевой момент в матче чемпионата Аргентины против "Бельграно" (2:1). Игроки команды на седьмой добавленной ко второму тайму минуте избежали офсайда и вчетвертом вышли на голкипера Лукаса Акосту. Тем не менее голкипер не дал себя переиграть и вытащил "мертвый" мяч. 

На исход поединка этот сэйв, впрочем, не повлиял - "Ривер Плейт" выиграл со счетом 2:1.

0
0
0
0
5
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

Серёга СМ 63 регион

Российское гражданство всем четверым ....сразу видно для нашей сборной ребята

13:32

Trezvy

В нашей сборной такие точно пригодились бы.

13:27

bezik

Жесткий вратарь, умудрился с линии выбить с линии на угловой, еще и никому в ногу не попал

13:26

Бурый аз есьм

лАшки

13:23

shpasic

всех натурализовать!

13:18

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...