Президент "Спортинга" готов уйти в отставку, если игроки, разорвавшие контракты, вернутся

Президент "Спортинга" Бруну де Карвалью заявил, что готов уйти в отставку, если игроки, разорвавшие контракты, вернутся в команду. Клуб уже покинули Бас Дост, Бруну Фернандеш, Виллиам Карвалью, Желсон Мартинш, Руй Патрисиу и Даниэл Поденсе.

- Если шесть игроков, которые разорвали контракты, напишут в "Спортинг" письмо, в котором говорится, что они вернутся в клуб, если президент и остальная часть руководства уйдут в отставку, мы немедленно уйдем в отставку, - цитирует Record де Карвалью.

Напомним, игроки в массовом порядке покидают "Спортинг" из-за действий президента клуба. В апреле 2018 года функционер запретил посещать тренировки 19 игрокам после вылета "львов" из Лиги Европы. В мае он отстранил от работы тренерский штаб во главе с Жорже Жезушем.

"Меня достали избалованные мальчишки". Президент "Спортинга" отстранил 19 игроков