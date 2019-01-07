Президент "Бенфики": "Если Моуринью скажет "да", пусть приходит к нам хоть завтра"

Президент "Бенфики" Луис Филипе Виейра прокомментировал слухи о том, что его клуб делал предложение Жозе Моуринью. Португальская пресса сообщала о том, что специалист якобы отказал "Бенфике".

– Мы с Моуринью дружим, – цитирует A Bola президента. – Будет ли он тренером? Я с ним не разговаривал. У меня нет тренера мечты. Мы все хотим, чтобы тренер просто гарантировал результат. Кому бы не понравилось имя Моуринью? Если он скажет "да", пусть приходит как можно скорее, хоть завтра. Деньги для "Бенфики" не проблемы. Мы просто будем обходиться не 27, а 21 или 22 игроками.