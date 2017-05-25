Пранделли сменит Петреску в "Аль-Насре"

Бывший наставник сборной Италии Чезаре Пранделли назначен главным тренером "Аль-Насра", сообщает пресс-служба клуба из ОАЭ. Ранее эту должность занимал экс-рулевой "Кубани" и "Динамо" Дан Петреску. Последним местом работы 59-летнего итальянца была "Валенсия", откуда он был уволен в декабре 2016 года.

Также за свою карьеру Пранделли поработал в "Фиорентине", "Роме" и "Галатасарае". Со сборной Италии он взял серебро Euro-2012. Официальная презентация специалиста состоится в понедельник.