Платини обжалует отстранение от футбола в ЕСПЧ

Бывший президент УЕФА Мишель Платини принял решение подать апелляцию на отстранение от футбола в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). По словам 62-летнего экс-чиновника, он ни в чем не виноват. Напомним, что француз по делу о коррупции в ФИФА отстранен от любой футбольной деятельности до октября 2019 года.

- Для меня это дело чести. Я хочу добиться справедливости. Эта апелляция следствие того, что я всегда говорил, - цитирует Платини Le Monde. - Я не совершил ничего противозаконного, поэтому намерен отстаивать свои права и доказать свою невиновность.