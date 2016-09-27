Петев покинул сборную Болгарии

Главный тренер сборной Болгарии Ивайло Петев покинул свой пост, сообщает пресс-служба федерации футбола страны. 41-летний специалист воспользовался пунктом в своем контракте, подписанным в прошлом году, чтобы закончить работу с болгарской командой. Также сборную Болгарии покинули его помощник Алекси Желязков и врач Валентин Великов.

Болгарский футбольный союз объявит имя нового тренера сборной, который будет руководить командой в предстоящих матчах отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Франции (7 октября) и Швеции (11 октября), сразу же после того, как успешно завершит переговоры с одним из кандидатов.