Пеле поблагодарил за поздравления с днем рождения

Трехкратный чемпион мира по футболу Пеле поблагодарил поклонников за поздравления с днем рождения. Легендарному бразильцу 23 октября исполнилось 78 лет.

"Слава Богу, что я сегодня здесь. Спасибо всем, кто отправил мне поздравления и пожелал мне удачи в мой день рождения. Спасибо от всего сердца. Я тоже желаю вам здоровья. Спасибо!" - сказал Пеле в видеообращении.