17:32 | Футбол — "Пас из-за границы"

Пеле поблагодарил за поздравления с днем рождения

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Трехкратный чемпион мира по футболу Пеле поблагодарил поклонников за поздравления с днем рождения. Легендарному бразильцу 23 октября исполнилось 78 лет.

"Слава Богу, что я сегодня здесь. Спасибо всем, кто отправил мне поздравления и пожелал мне удачи в мой день рождения. Спасибо от всего сердца. Я тоже желаю вам здоровья. Спасибо!" - сказал Пеле в видеообращении.

 

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