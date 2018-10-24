Пеле поблагодарил за поздравления с днем рождения

Трехкратный чемпион мира по футболу Пеле поблагодарил поклонников за поздравления с днем рождения. Легендарному бразильцу 23 октября исполнилось 78 лет.
"Слава Богу, что я сегодня здесь. Спасибо всем, кто отправил мне поздравления и пожелал мне удачи в мой день рождения. Спасибо от всего сердца. Я тоже желаю вам здоровья. Спасибо!" - сказал Пеле в видеообращении.
Thank you for all your birthday wishes. You are too kind! // Obrigado a todos pelas carinhosas felicitações de aniversário. Vocês são muito gentis! pic.twitter.com/YJKulZDJSS– Pelé (@Pele) 24 октября 2018 г.
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