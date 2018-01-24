Определились четвертьфиналисты чемпионата африканских наций

Завершился групповой турнир чемпионата африканских наций-2018. Стали известны все участники 1/4 финала турнира. Список выглядит следующим образом:

Марокко - Намибия

Конго - Ливия

Замбия - Судан

Нигерия - Ангола

В полуфиналах встретятся победители первых двух пар и двух последних. Матчи 1/4 финала пройдут 27 и 28 января, полуфиналы - 31 января, матч за третье место - 3 февраля, а финал - 4 января.

В чемпионате африканских наций, в отличие от Кубка африканских наций, могут принимать участие лишь футболисты национальных африканских чемпионатов. Самыми известными участниками розыгрыша 2018 года можно назвать двух камерунских полузащитников - Кларенса Битанга, ранее выступавшего в чемпионате Греции, и воспитанника "Мальорки" Давида Это'О, младшего брата экс-форварда "Реала", "Барселоны" и "Анжи" Самюэля Это'О. Впрочем, для Камеруна турнир уже завершен - команда заняла последнее место в группе и не вышла в плей-офф.