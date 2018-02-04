"Олимпиакос" поздравил Протасова с днем рождения

"Олимпиакос" поздравил с днем рождения бывшего футболиста и главного тренера клуба Олега Протасова. Сегодня прославленному советскому футболисту исполнилось 54 года. Протасов перешел в "Олимпиакос" из киевского "Динамо" в 1990 году и выступал в его составе четыре сезона. В клубе из Пирея он начал тренерскую карьеру в 2002 году и выиграл с ним чемпионат и Кубок Греции. С марта 2017 года Протасов работает техническим директором Федерации футбола Украины.