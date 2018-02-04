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"Олимпиакос" поздравил Протасова с днем рождения

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"Олимпиакос" поздравил с днем рождения бывшего футболиста и главного тренера клуба Олега Протасова. Сегодня прославленному советскому футболисту исполнилось 54 года. Протасов перешел в "Олимпиакос" из  киевского "Динамо" в 1990 году и выступал в его составе четыре сезона. В клубе из Пирея он начал тренерскую карьеру в 2002 году и выиграл с ним чемпионат и Кубок Греции. С марта 2017 года Протасов работает техническим директором Федерации футбола Украины.

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Edmundo.Baldivieso

С днем рождения, Великий форвард!

18:16