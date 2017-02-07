Олег Кононов: "Готов снова рассмотреть вариант с работой в сборной Белоруссии"

Бывший главный тренер "Краснодара" Олег Кононов выразил заинтересованность в работе с национальной командой Белоруссии. 50-летний специалист работал с российским клубом с 2013 по 2016 год, под его руководством "Краснодар" становился бронзовым призером чемпионата России-2014/15, а также выходил в финал Кубка страны в сезоне 2013/14.

– Ситуация складывается так, что моя клубная карьера может возобновиться не раньше лета, – цитирует "Прессбол" Кононова. – Работа в сборной Белоруссии? Да, в связи со сложившимися обстоятельствами я готов снова рассмотреть этот вариант. Сборная – дело очень серьезное, ответственное, требующее обсуждения с руководством федерации многих вопросов.