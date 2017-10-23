Один из самых невероятных пенальти в истории футбола. Видео

В Таиланде забит невероятно необычный пенальти. Встреча между "Бангкок Спортс Клаб" и "Сатри Ангтхонг" закончился со счетом 2:2. Серия пенальти продолжалась до счета 19:19. Затем к мячу подошел очередной игрок "Бангкок Спортс Клаба" и пробил в перекладину. Вратарь убежал праздновать победу, но случилось нечто совершенно неожиданное: мяч, с приличной высоты упав на газон, запрыгал прямо в ворота, и судья засчитал гол. После этого игрок "Сатри Ангтхонг" не забил, а команда из Бангкока одержала победу.
uiomonov
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
14:20
SergeyKa
Уже давным-давно был похожий пенальти. Его можно найти на известном видео-хостинге.
14:08
Delavar-80
Реально редкость) Все это возможно ли благодаря оклуглой формы перекладины, которая и придает обратное вращение при попадание по верхней ее части.
14:03
Излучение Гаврилова-Черенкова
Забавно, но не удивительно: мяч, отразившись от перекладины и улетев вверх, получил вращение в сторону ворот. Бедняга вратарь никак не ожидал такого стечения событий.
14:02