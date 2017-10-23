Один из самых невероятных пенальти в истории футбола. Видео

В Таиланде забит невероятно необычный пенальти. Встреча между "Бангкок Спортс Клаб" и "Сатри Ангтхонг" закончился со счетом 2:2. Серия пенальти продолжалась до счета 19:19. Затем к мячу подошел очередной игрок "Бангкок Спортс Клаба" и пробил в перекладину. Вратарь убежал праздновать победу, но случилось нечто совершенно неожиданное: мяч, с приличной высоты упав на газон, запрыгал прямо в ворота, и судья засчитал гол. После этого игрок "Сатри Ангтхонг" не забил, а команда из Бангкока одержала победу.