Нойер и Иньеста не набрали ни одного очка в голосовании за "Золотой мяч"-2016

11 игроков из 30 не набрали ни одного очка в голосовании за обладателя "Золотого мяча"-2016. Примечательно, что среди 11 "неудачников" есть и голкипер "Баварии" Мануэль Нойер, который в 2014 году занял третье место, а также капитан "Барселоны" Андрес Иньеста, ставший вторым в голосовании за "Золотой мяч" в 2010 году и третьим - в 2012 году. Напомним, что трофей по итогам 2016 года выиграл Криштиану Роналду из "Реала", вторым стал Лионель Месси из "Барселоны, а третьим - Антуан Гризманн из "Атлетико".

Полностью список номинантов, не набравших ни одного голоса выглядит следующим образом: Серхио Агуэро (Аргентина, "Манчестер Сити"), Кевин Де Брейне (Бельгия, "Манчестер Сити"), Пауло Дибала (Аргентина, "Ювентус"), Диего Годин (Уругвай, "Атлетико"), Гонсало Игуаин (Аргентина, "Наполи"/"Ювентус"), Андрес Иньеста (Испания, "Барселона"), Коке (Испания, "Атлетико"), Юго Ллорис (Франция, "Тоттенхэм"), Томас Мюллер (Германия, "Бавария"), Мануэль Нойер (Германия, "Бавария"), Серхио Рамос (Испания, "Реал").