Неймар - 12-й в голосовании за "Золотой мяч". Год назад он был третьим

Журнал France Football опубликовал очередную часть результатов голосования за обладателя "Золотого мяча"-2018. Бразильский форвард "ПСЖ" Неймар занял в голосовании 12-е место. Отметим, что в прошлом году он стал третьим, уступив только Криштиану Роналду и Лионелю Месси. Им же он уступил и в 2015 году.

14-е место в голосовании занял голкипер "Реала" Тибо Куртуа - это лучший результат для вратаря в этом году.

11. Н'Голо Канте (Франция, "Челси")

12. Неймар (Бразилия, "ПСЖ")

13. Луис Суарес (Уругвай, "Барселона")

14. Тибо Куртуа (Бельгия, "Челси"/"Реал")