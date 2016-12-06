14:07 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

НЕК отстранил от тренировок Квинси

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Тренерский штаб НЕКа приняло решение отстранить от тренировок нападающего Квинси Джеймса Овусу-Абейе. 30-летний ганец, известный в России по выступлениям за "Спартак", в очередной раз опоздал тренировку.

– Это будет тяжелый сезон, и мы отчаянно нуждаемся в полной приверженности и преданности делу со стороны каждого футболиста, – цитирует Voetbal International технического менеджера НЕКа Эдвина де Кройфа. – Каждый должен участвовать в жизни клуба, чего в настоящее время не видно со стороны Квинси.

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