НЕК отстранил от тренировок Квинси

Тренерский штаб НЕКа приняло решение отстранить от тренировок нападающего Квинси Джеймса Овусу-Абейе. 30-летний ганец, известный в России по выступлениям за "Спартак", в очередной раз опоздал тренировку.

– Это будет тяжелый сезон, и мы отчаянно нуждаемся в полной приверженности и преданности делу со стороны каждого футболиста, – цитирует Voetbal International технического менеджера НЕКа Эдвина де Кройфа. – Каждый должен участвовать в жизни клуба, чего в настоящее время не видно со стороны Квинси.