21:19 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Наставник сборной Бельгии ввел штрафы для игроков за курение и употребление алкоголя

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Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес ввел систему штрафов для футболистов за нарушение порядка, в том числе за курение и употребление алкоголя, информирует Football Italia. Штраф за позднее возвращение в отель сборной составит одну тысячу евро, а за курение или употребление алкоголя – две тысячи евро.

Отмечается, что сильнее всех эти правила скажутся на полузащитнике "Ромы" Радже Наингголане, который курит на регулярной основе, о чем было известно прежнему тренерскому штабу команды. Кроме того, ушедшим летом с сигаретой в руке был пойман другой хавбек бельгийцев – Маруан Феллаини.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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saxo50

Наткнулся на сайт с договорными матчами в теннисе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными догами. Сайт - fixtennis.com

21:54

senia1

Марихуан Фенилаланин!

21:47

баламошка

У нас бы сплавили такого наставника-изверга.

21:32

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