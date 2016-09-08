Наставник сборной Бельгии ввел штрафы для игроков за курение и употребление алкоголя

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес ввел систему штрафов для футболистов за нарушение порядка, в том числе за курение и употребление алкоголя, информирует Football Italia. Штраф за позднее возвращение в отель сборной составит одну тысячу евро, а за курение или употребление алкоголя – две тысячи евро.

Отмечается, что сильнее всех эти правила скажутся на полузащитнике "Ромы" Радже Наингголане, который курит на регулярной основе, о чем было известно прежнему тренерскому штабу команды. Кроме того, ушедшим летом с сигаретой в руке был пойман другой хавбек бельгийцев – Маруан Феллаини.