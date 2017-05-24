На матче "Сидней" - "Ливерпуль" усилят меры безопасности

Австралийские власти усилят меры безопасности на товарищеском матче между "Сиднеем" и "Ливерпулем", сообщает АВС. Эта встреча соберет на Олимпийском стадионе Сидней 80 тысяч болельщиков. По данным источника, решение об усилении мер безопасности принято после взрыва на крытой арене в Манчестере, где погибли 22 человека, а более 50 получили ранения.

Организаторы матча в Сиднее призывают болельщиков пораньше прибыть, чтобы успеть пройти более тщательный досмотр. Полиция увеличит число сотрудников на матче. Также будут работать агенты в штатском: на стадионе, вокруг арены, а также на вокзале. При этом австралийцы подчеркивают, что конкретных угроз терактов нет, а меры безопасности усиливаются в качестве предосторожности.