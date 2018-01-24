"Мотеруэлл" спародировал презентацию Санчеса в "Манчестер Юнайтед". Видео

Шотландский клуб "Мотеруэлл" оригинально представил новичка команды Питера Хартли. 29-летний англичанин в презентационном ролике сыграл мелодию на маленьком пианино, а потом под дождь вышел на поле, как это сделал новичок "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес в своем презентационном ролике.

Также пресс-служба шотландского клуба обратилась к "МЮ" в Твиттере: "Правильно ли мы все сделали?"

Санчес исполнил Glory Glory Man United в футболке в ролике-презентации "МЮ"