"Мотеруэлл" спародировал презентацию Санчеса в "Манчестер Юнайтед". Видео

Шотландский клуб "Мотеруэлл" оригинально представил новичка команды Питера Хартли. 29-летний англичанин в презентационном ролике сыграл мелодию на маленьком пианино, а потом под дождь вышел на поле, как это сделал новичок "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес в своем презентационном ролике.
Также пресс-служба шотландского клуба обратилась к "МЮ" в Твиттере: "Правильно ли мы все сделали?"
Санчес исполнил Glory Glory Man United в футболке в ролике-презентации "МЮ"
🎹 | Ladies and gentlemen, please take your seats. Introducing #Pete6... #SIWY #MFC– Motherwell FC (@MotherwellFC) 23 января 2018 г.
Are we doing this right, @ManUtd? 👀 😜 pic.twitter.com/4d14hXW7bN