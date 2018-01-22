Санчес исполнил Glory Glory Man United в футболке с 7-м номером в ролике-презентации "МЮ"

"Манчестер Юнайтед" в Твиттере опубликовал ролик-презентацию новичка команды Алексиса Санчеса. По сюжету видео, 29-летний чилийский форвард играет на пианино известную песню болельщиков "красных дьяволов" Glory Glory Man United. В новом клубе нападающий будет выступать под 7-м номером.

Напомним, Санчес перешел в "МЮ" из "Арсенала". В обратном направлении проследовал армянский полузащитник Генрих Мхитарян.

Чилиец выступал за "Арсенал" с 2014 по 2018 год. За это время он провел в составе "канониров" 166 матча, забив 80 мячей и отдав 46 результативных передач.