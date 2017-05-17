Мошенники выманили у ван дер Вила 4,5 миллиона долларов

Защитник "Фенербахче" Грегори ван дер Вил сообщил о том, что в Турции стал жертвой мошенника. По его словам, летом 2016 года он потерял 4,5 миллиона долларов, доверившись некому бизнесмену.

После случившегося футболист обратился за помощью к адвокату стамбульцев, а также подал иск в суд.

- Спустя месяц после переезда в Турцию я встретил Юмита Акбулута, который сделал мне деловое предложение. Я доверился ему, передав 4,5 миллиона долларов, чтобы создать ряд компаний, - приводит ESPN слова ван дер Вила. - Он хотел заработать для нас деньги в течение четырех месяцев.

Позже я спросил его о состоянии дел. Он ответил: "Дайте мне 600 тысяч и забудьте о деньгах, потому что это Турция, и здесь невозможно начать бизнес". Он меня обманул. Это повлияло на меня, мою карьеру и личную жизнь.