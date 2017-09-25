Митрюшкин - лучший игрок "Сьона" в матче с "Янг Бойз"

Российский вратарь "Сьона" Антон Митрюшкин признан лучшим игроком команды в матче с "Янг Бойз" (0:1). За него проголосовало 60 процентов болельщиков. 21-летний голкипер отыграл все 90 минут. Всего в нынешнем Митрюшкин принял участие в 9 матчах чемпионата Швейцарии и пропустил 10 голов.

Ранее болельщики признали Митрюшкина лучшим игроком команды в августе.