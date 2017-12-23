Мхитарян в седьмой раз подряд признан футболистом года в Армении

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян в Твиттере сообщил о получении награды лучшему футболисту года в Армении. Хавбек английской команды получил эту награду в седьмой раз подряд (в общей сложности - восемь).

Второе место в споре за этот приз занял полузащитник "Вардара" Тигран Барсегян. Тройку лучших замкнул защитник "Урала" Вараздат Ароян.

Напомним, в 2017 году Мхитарян в составе "Манчестер Юнайтед" стал обладателем Кубка лиги, а также выиграл Лигу Европы. В сезоне-2017/18 полузащитник лишился места в основном составе "красных дьяволов" - за два последних месяца он принял участие в трех матчах во всех клубных турнирах.