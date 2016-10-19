Марчелло Липпи может стать главным тренером сборной Китая

Бывший главный тренер сборной Италии Марчелло Липпи может вернуться в Китай. По информации Corriere dello Sport, 68-летний специалист рассматривается на пост рулевого национальной команды.

Липпи, который в 2006 году привел сборную Италии к титулу чемпиона мира, с 2012 по 2014 год возглавлял "Гуанчжоу". С клубом из Поднебесной он трижды завоевывал золото чемпионата, в 2011 году стал обладателем Кубка страны, а в сезоне 2012-2013 одержал победу в азиатской Лиге чемпионов.

Ожидается, что информация о назначении Липпи главным тренером сборной Китая может подтвердиться в ближайшее время.