Марадона пропускает начало предсезонной подготовки "Дорадос"

Главный тренер мексиканского клуба "Дорадос" Диего Марадона пропустил старт предсезонной подготовки. Как сообщает TyC Sports, команда уже работает несколько дней, но Марадона в ее расположении не появлялся. Тренировками руководит тренер по физподготовке Хосе Альтьери. Причины отсутствия Марадоны не называются.

По данным источника, специалист имеет ряд претензий к руководству куба. В частности, он хочет усиления состава, которого еще не получил, а также ждет продления контракта со своим помощником Луисом Исласом.