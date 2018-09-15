Марадона назвал матч ЧМ-2018, который лучше всего смотреть "под косячок"

Новый технический директор "Дорадос де Синалоа" Диего Марадона на пресс-конференции назвал лучший матч чемпионата мира-2018 для просмотра под наркотиками. Аргентинец прилетал в Россию на мировое первенство.

"Матч, в котором Мексика обыграла Германию на ЧМ-2018, – лучший, чтобы смотреть его расслабленно, под косячок, спокойненько. Это футбол", – заявил Марадона.