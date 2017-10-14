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Малки Маккей назначен врио главного тренера сборной Шотландии


Временно исполняющим обязанности главного тренера сборной Шотландии стал Малки Маккей, сообщает Твиттер Федерации футбола Шотландии. 45-летний наставник будет готовить команду к товарищеской встрече с Голландией, которая состоится 9 ноября.

Напомним, что должность главного тренера является вакантной после увольнения Гордона Стракана. Помимо Маккея на эту должность претендуют Сэм Эллардайс и Дэвид Мойес.

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