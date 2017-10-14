Малки Маккей назначен врио главного тренера сборной Шотландии

Временно исполняющим обязанности главного тренера сборной Шотландии стал Малки Маккей, сообщает Твиттер Федерации футбола Шотландии. 45-летний наставник будет готовить команду к товарищеской встрече с Голландией, которая состоится 9 ноября.
Напомним, что должность главного тренера является вакантной после увольнения Гордона Стракана. Помимо Маккея на эту должность претендуют Сэм Эллардайс и Дэвид Мойес.
SCOTLAND | Malky Mackay will take interim charge of Scotland for our International Challenge Match against Netherlands on 9 November. pic.twitter.com/xh6JjGAYDc– Scottish FA (@ScottishFA) 13 октября 2017 г.