Луис Суарес: "Всегда говорил, что Голландия – та страна, где я научился почти всему"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес, получивший "Золотую бутсу" как лучший бомбардир прошлого евросезона, подчеркнул, что хотел бы когда-нибудь вернуться играть в Голландию. По словам уругвайца, именно там он научился почти всему.

– Десять лет назад вы переехали из Уругвая в Голландию. Как вы сейчас смотрите на тот переезд и почему вы говорили в интервью, что хотите вернуться в "Аякс"?

– Я всегда говорил, что Голландия – это та страна, где я научился почти всему. Это как школа футбола. Голландия заставила меня стать лучше во всем – и в физике, и в технике, и в психологии. Конечно, я хотел бы когда-нибудь вернуться в Голландию и тем самым выразить свою благодарность. Особенно признателен "Аяксу", который сделал меня более сильным и известным в Европе.

– Вы всегда были уверены, что станете лучшим бомбардиром Европы или удивлены своим достижениям?

– Неправильно говорить об удивлении самого себя. Но я чувствовал гордость и удовлетворение на каждой новой стадии своего карьерного роста. Этими стадиями были моя первая команда – уругвайский "Насьональ", затем маленький голландский клуб "Гронинген", где я отыграл достаточно хорошо, чтобы попасть в "Аякс". Затем я перешел в "Ливерпуль" и оттуда, наконец, в "Барселону" – команду, в которой мечтает играть каждый. Чувствую гордость за все пройденные ступени. Я добился всех своих целей и не жалею ни об одном принятом решении. (Александр ВИШНЕВСКИЙ)