Лионель Месси: "Я играю не для того, чтобы стать лучшим в истории"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси признался, что не думает о своем месте в истории футбола, а играет для самосовершенствования и побед его команд.

- Я не заинтересован в том, чтобы быть лучшим в истории или вторым, третьим, четвертым, - приводит TyC Sports слова Месси. - Статус лучшего футболиста в истории ничего не изменит. Каждый раз, когда начинается сезон, я стараюсь улучшать себя, выигрывать все, выкладываться полностью на футбольном поле и максимально помогать своим партнерам по команде. Я играю для того, чтобы совершенствоваться и выигрывать, а не для того, чтобы стать лучшим в истории.