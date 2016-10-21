Лиги Европы отказываются от сотрудничества с УЕФА

Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг сегодня решила расторгнуть меморандум о взаимопонимании с УЕФА. При этом УЕФА дано время, чтобы оценить такой шаг со стороны лиг и продумать ответные действия. Таким образом, документ прекратит свое действие не моментально, а с 15 марта 2017 года.

Напомним, что ассоциация уже дважды требовала от УЕФА отказаться от одобренных в августе реформ Лиги чемпионов, сохранить нынешний формат и учесть интересы малых клубов. Должной реакции из Ньона не последовало. "Потому нам не остается ничего другого, как отказаться от соблюдения меморандума", – заявил сегодня глава ассоциации Ларс-Кристер Ульссон, в прошлом исполнительный директор УЕФА.

Это значит, что будущей весной лиги снимут с себя обязательство не назначать игры национальных чемпионатов в дни, когда проходят матчи еврокубков. Решение в пятницу поддержали 22 из 23 лиг, чьи представители присутствовали на Генеральной ассамблее. Против высказалась итальянская серия А.

Напомним, что в совет директоров Ассоциации входит президент РФПЛ Сергей Прядкин. РФПЛ – член ассоциации, как, например, и английская премьер-лига, португальская, германская, испанская и другие лиги. ФНЛ и ПФЛ – ассоциативные члены. (Александр БОБРОВ)