Леонид Слуцкий: "При большом желании видеть россиян в "Витессе", это почти невозможно"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий в интервью "России 24" отметил, что проблематично привести в команду российского игрока. По его словам, пример защитника Вячеслава Караваева выбивается из общего ряда.

– Караваев скорее исключение из правил. Он давно играет в Европе, свободно говорит на английском языке. Он абсолютно спокойно себя чувствует во всех бытовых вопросах, которые тут существуют, – заявил Слуцкий. – Это особый пример человека адаптированного, поигравшего в Европе. Он готов играть за ту зарплату, которая есть в "Витессе", говорит на языке, не имеет проблем в быту. Если посмотреть на наших футболистов, это большая редкость. При всем моем большом желании видеть соотечественников в команде, это почти невозможно. Поскольку те игроки, которые могли бы усилить "Витесс", просто получают в России принципиально иные деньги, в разы. А те, кто готов прийти в "Витесс", вряд ли подходят по качеству.